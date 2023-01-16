Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии
В Берлине есть четкое представление о том, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Федеральные вооруженные силы, министерство обороны и все, кто имеет отношение к национальной обороне, заслуживают того, чтобы это вскоре стало известно. Я знаю, как все должно происходить, с моей точки зрения. И мы объявим об этом своевременно», — сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).
Говоря об отставке Ламбрехт, он также отметил, что уважает ее решение и что он в течение многих лет охотно работал вместе с ней.
Шольц ранее сегодня удовлетворил прошение об отставке Ламбрехт. Как пишет издание Welt, она уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также осуждали ее публичные выступления.
До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.