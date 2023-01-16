Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии

«Федеральные вооруженные силы, министерство обороны и все, кто имеет отношение к национальной обороне, заслуживают того, чтобы это вскоре стало известно. Я знаю, как все должно происходить, с моей точки зрения. И мы объявим об этом своевременно», — сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).