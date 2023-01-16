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Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии

Ведомости

В Берлине есть четкое представление о том, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Федеральные вооруженные силы, министерство обороны и все, кто имеет отношение к национальной обороне, заслуживают того, чтобы это вскоре стало известно. Я знаю, как все должно происходить, с моей точки зрения. И мы объявим об этом своевременно», — сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Говоря об отставке Ламбрехт, он также отметил, что уважает ее решение и что он в течение многих лет охотно работал вместе с ней.

Шольц ранее сегодня удовлетворил прошение об отставке Ламбрехт. Как пишет издание Welt, она уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также осуждали ее публичные выступления.

До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.

Ранее по теме: Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрехт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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