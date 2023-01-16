Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем после попытки приблизиться к границе страны, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что нарушения государственной границы России не допущено.
В декабре 2022 г. российский истребитель МиГ-31 ВКС сопроводил над Баренцевым морем приближавшийся к границе самолет Р-3С «Орион» норвежских ВВС. В Минобороны тогда отметили, что нарушения границы страны не допущено, а полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
15 августа того же года в оборонном ведомстве сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. В Минобороны уточнили, что британский самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.