Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтийским морем

15 августа того же года в оборонном ведомстве сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. В Минобороны уточнили, что британский самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.