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Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем после попытки приблизиться к границе страны, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что нарушения государственной границы России не допущено.

В декабре 2022 г. российский истребитель МиГ-31 ВКС сопроводил над Баренцевым морем приближавшийся к границе самолет Р-3С «Орион» норвежских ВВС. В Минобороны тогда отметили, что нарушения границы страны не допущено, а полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

15 августа того же года в оборонном ведомстве сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. В Минобороны уточнили, что британский самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.

Ранее по теме: Британский самолет-разведчик нарушил границу России на Кольском полуострове

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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