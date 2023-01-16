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Пригожин подтвердил, что бежавший в Норвегию россиянин работал в ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии россиянина Андрея Медведева, следует из сообщения пресс-службы бизнесмена в Telegram-канале.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что материалы, где это запечатлено, подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. «До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — заключил Пригожин.

Ранее сегодня стало известно, что полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Мужчина был задержан пограничным патрулем, после чего подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии.

В конце сентября прошлого года Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». После этого он подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости». 

Ранее по теме: В Кремле заявили об отсутствии конфликта между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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