Пригожин подтвердил, что бежавший в Норвегию россиянин работал в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии россиянина Андрея Медведева, следует из сообщения пресс-службы бизнесмена в Telegram-канале.
«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что материалы, где это запечатлено, подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. «До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — заключил Пригожин.
Ранее сегодня стало известно, что полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Мужчина был задержан пограничным патрулем, после чего подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии.
В конце сентября прошлого года Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». После этого он подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости».