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Путин пожелал депутатам успешной работы «в интересах россиян»

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать депутатам пожелания успешной работы в интересах россиян. Об этом сообщил сам Володин перед началом пленарного заседания весенней сессии Госдумы.

«Перед началом пленарного заседания состоялся разговор с президентом [России Владимиром Путиным]. <...> Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания, успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны», — сказал он.

Помимо этого, Володин рассказал Путину о планах Госдумы на предстоящую сессию. В ходе своего выступления Володин подчеркнул, что весенняя сессия будет насыщенной. По его словам, всего в законотворческом портфеле находится 1365 документов. По итогам 2022 г. было принято 653 закона. За первые полгода 2023 г. в Госдуме планируется утвердить около 100 законопроектов.

Володин также напомнил депутатам об основных приоритетах, которые наметил Путин: снижение уровня бедности и рост реальных зарплат.

Об этом глава государства говорил на совещании с членами правительства 11 января. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — говорил он.

Ранее по теме: Госдума открывает первую сессию 2023 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных