Путин пожелал депутатам успешной работы «в интересах россиян»
Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать депутатам пожелания успешной работы в интересах россиян. Об этом сообщил сам Володин перед началом пленарного заседания весенней сессии Госдумы.
«Перед началом пленарного заседания состоялся разговор с президентом [России Владимиром Путиным]. <...> Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания, успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны», — сказал он.
Помимо этого, Володин рассказал Путину о планах Госдумы на предстоящую сессию. В ходе своего выступления Володин подчеркнул, что весенняя сессия будет насыщенной. По его словам, всего в законотворческом портфеле находится 1365 документов. По итогам 2022 г. было принято 653 закона. За первые полгода 2023 г. в Госдуме планируется утвердить около 100 законопроектов.
Володин также напомнил депутатам об основных приоритетах, которые наметил Путин: снижение уровня бедности и рост реальных зарплат.
Об этом глава государства говорил на совещании с членами правительства 11 января. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — говорил он.