Путин пожелал депутатам успешной работы «в интересах россиян»

Помимо этого, Володин рассказал Путину о планах Госдумы на предстоящую сессию. В ходе своего выступления Володин подчеркнул, что весенняя сессия будет насыщенной. По его словам, всего в законотворческом портфеле находится 1365 документов. По итогам 2022 г. было принято 653 закона. За первые полгода 2023 г. в Госдуме планируется утвердить около 100 законопроектов.