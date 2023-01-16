Госдума открывает первую сессию 2023 года

Госдума открывает первую сессию 2023 годаПалата планирует рассмотреть около 100 законопроектов, большинство из которых правительственные
Госдума 17 января открывает весеннюю сессию, в которую ожидает внесения законопроекта о повышении возраста воинской службы и рассмотрит проект нового закона о занятости населения. Закончившийся 2022 год стал самым «ударным» для Госдумы – спикер нижней палаты Вячеслав Володин говорил, что за обе сессии депутаты приняли 653 закона, а в портфеле остается 1319 инициатив. За первые полгода 2023 г. на Охотном Ряду по проекту плана работы собираются принять около 100 законопроектов.
В понедельник, 16 января, совет Госдумы направит в рассылку проект нового закона о занятости населения: планируется, что он будет включен в примерную программу работы Госдумы на февраль. Инициатива предусматривает, что участники специальной военной операции и их семьи будут в первоочередном порядке получать услуги служб занятости. Среди других норм – возможность ИП и самозанятым получать пособие по безработице в максимальном размере, дополнительные меры по содействию трудоустройству молодежи и др. Законопроект, скорее всего, будет принят в весеннюю сессию, заявил «Ведомостям» председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
Уже на первом заседании Госдумы 17 января, после открытия сессии Володиным, планируется принять разработанные Белым домом поправки в закон о стратегическом планировании, которые позволят президентскому совету по науке и образованию утверждать прогноз и планы научно-технологического развития страны (в целом большинство «плановых» законопроектов на сессию внесены правительством. – «Ведомости»). А на втором – 18 января – внесенные парламентариями поправки о мерах социальной поддержки вдов ветеранов боевых действий. «Инициативы, связанные со спецоперацией, будут продолжать влиять на законотворческий процесс, – говорит Нилов. – Это и дополнительные меры соцподдержки, и инструменты для противодействия информационным нападкам».
Кроме того, в Госдуме ждут внесения законопроекта, который повысит возраст призыва на военную службу. Такое предложение на коллегии Минобороны 21 декабря 2022 г. высказал министр обороны Сергей Шойгу. В частности, он предложил призывать в армию не с 18 лет, а с 21 года, а предельный возраст службы повысить до 30 лет. Также он сказал, что заключать контракт срочники смогут с первого дня службы. В Госдуме ждут, что правительство внесет законопроект о повышении возраста призыва, «раз Минобороны [за него] высказалось», заявил «Ведомостям» председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»): «Пока к нам ничего не поступало. Депутаты готовы и сами внести такой законопроект, если попросит Минобороны и после консультации с ними».
Также в весеннюю сессию будет рассмотрена внесенная не единороссами инициатива, запрещающая усыновление сирот гражданами из «недружественных стран», поправки в КоАП об установлении ответственности за распространение в СМИ информации по незаконному изготовлению боеприпасов и др. По словам председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, в эту сессию предстоит обсудить обновление закона «О молодежной политике», появление в ТК института наставничества, мер поддержки волонтеров, отмену НДФЛ с выплат материальной помощи студентам и инициативу о поддержке студенческих спортивных клубов.
Зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев («Единая Россия») говорит, что должен быть рассмотрен законопроект о конфискации имущества за киберпреступления – это поправки в ст. 104.1 УК. Он не исключает, что в будущем в эту статью внесут поправку о конфискации имущества и за другие преступления, в том числе и за дискредитацию Вооруженных сил, как предлагал Володин. «Но тогда это будет предусматривать конфискацию не только у тех, кто уехал, но и у тех, кто находится в России», – указывает Валеев. Будут приняты поправки, признающие экстремистскими материалами карты, которые «оспаривают территориальную целостность России».
Правительственные часы
К депутатам планируют прийти министр строительства Ирек Файзуллин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки Валерий Фальков, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьеры Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук, министр экологии Александр Козлов, министр труда Антон Котяков и министр спорта Олег Матыцин, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Дискуссия о санкциях для уехавших началась 5 декабря 2022 г., после того как председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил «Ведомостям», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным». На тот момент принятого решения на этот счет не было, но идея породила дискуссию: с начала декабря официальные лица высказывают самые разные предложения – от запрета работать удаленно до создания списка артистов, которые не могут финансироваться государством, и конфискации имущества покинувших страну. С идеей Володина конфисковать у «негодяев», которые «публично льют грязь на Россию» из-за границы, согласился и Клишас.
У комитета по госстроительству приоритетным будет направление по интеграции новых территорий, в том числе по судопроизводству в регионах, говорит первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов («Единая Россия»). По словам собеседника в правительстве одного из регионов, сейчас судебная система еще не перешла на «российские рельсы» и фактически требует создания с нуля. «Также на повестке будут инициативы, связанные с защитой персональных данных», – добавляет Бессарабов.
«Госдума в новую сессию должна будет и дальше демонстрировать согласованную [с исполнительной властью] работу, поддерживая соответствующие инициативы [Кремля и правительства]. Наверняка появятся новые законопроекты, связанные с вопросами социально-экономической и оборонной политики, которые будут приниматься в приоритетном порядке», – отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. При этом парламент может попытаться найти баланс между громкими инициативами своих депутатов, которые будоражат общественное мнение, и инициированием социальных законопроектов, отмечает он.