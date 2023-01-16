Госдума открывает первую сессию 2023 года

Кроме того, в Госдуме ждут внесения законопроекта, который повысит возраст призыва на военную службу. Такое предложение на коллегии Минобороны 21 декабря 2022 г. высказал министр обороны Сергей Шойгу. В частности, он предложил призывать в армию не с 18 лет, а с 21 года, а предельный возраст службы повысить до 30 лет. Также он сказал, что заключать контракт срочники смогут с первого дня службы. В Госдуме ждут, что правительство внесет законопроект о повышении возраста призыва, «раз Минобороны [за него] высказалось», заявил «Ведомостям» председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»): «Пока к нам ничего не поступало. Депутаты готовы и сами внести такой законопроект, если попросит Минобороны и после консультации с ними».