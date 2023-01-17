Spiegel: новым главой Бундесвера станет начальник МВД Нижней Саксонии

У Писториуса уже давно есть политические амбиции, указывает издание: еще в 2019 г. он выдвигался на пост главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Благодаря, в том числе, своей популистской риторике он считается одним из самых влиятельных министров в Нижней Саксонии.