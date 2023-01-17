Spiegel: новым главой Бундесвера станет начальник МВД Нижней Саксонии
Новым министром обороны Германии после отставки Кристине Ламбрехт станет глава МВД земли Нижняя Саксония Борис Писториус, пишет журнал Spiegel.
У Писториуса уже давно есть политические амбиции, указывает издание: еще в 2019 г. он выдвигался на пост главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Благодаря, в том числе, своей популистской риторике он считается одним из самых влиятельных министров в Нижней Саксонии.
Писториус родился в 1962 г., пост главы МВД Нижней Саксонии занимает с 2013 г. С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).
Spiegel обращает внимание на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал, что кабинет министров будет состоять поровну из мужчин и женщин. Теперь же, с приходом министра-мужчины, потребуется еще одна кадровая перестановка, чтобы это равновесие сохранить.
Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.
До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.