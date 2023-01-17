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Spiegel: новым главой Бундесвера станет начальник МВД Нижней Саксонии

Ведомости

Новым министром обороны Германии после отставки Кристине Ламбрехт станет глава МВД земли Нижняя Саксония Борис Писториус, пишет журнал Spiegel.

У Писториуса уже давно есть политические амбиции, указывает издание: еще в 2019 г. он выдвигался на пост главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Благодаря, в том числе, своей популистской риторике он считается одним из самых влиятельных министров в Нижней Саксонии.

Писториус родился в 1962 г., пост главы МВД Нижней Саксонии занимает с 2013 г. С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).

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Spiegel обращает внимание на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал, что кабинет министров будет состоять поровну из мужчин и женщин. Теперь же, с приходом министра-мужчины, потребуется еще одна кадровая перестановка, чтобы это равновесие сохранить.

Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.

До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных