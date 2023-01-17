В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей
Группа депутатов партии «Новые люди» во главе с их руководителем Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты
Отсрочку от мобилизации в случае принятия законопроекта смогут получить индивидуальные предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять или более человек в течение шести месяцев до начала мобилизации. Для получения отсрочки они также не должны иметь задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что требование об отсутствии задолженности не будет распространяться на глав крестьянских (фермерских) хозяйств, «поскольку они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Российской Федерации».
Нечаев со ссылкой на слова министра обороны отметил, что в стране мобилизовано 27 000 предпринимателей — это 0,5% от всего числа бизнесменов в стране.
«Например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в шесть с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра? Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Рабочие места создают предприниматели», — заявил глава фракции «Новые люди».
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена.