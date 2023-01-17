В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

«Например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в шесть с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра? Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Рабочие места создают предприниматели», — заявил глава фракции «Новые люди».