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В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

Ведомости

Группа депутатов партии «Новые люди» во главе с их руководителем Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты

Отсрочку от мобилизации в случае принятия законопроекта смогут получить индивидуальные предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять или более человек в течение шести месяцев до начала мобилизации. Для получения отсрочки они также не должны иметь задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что требование об отсутствии задолженности не будет распространяться на глав крестьянских (фермерских) хозяйств, «поскольку они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Российской Федерации».

Нечаев со ссылкой на слова министра обороны отметил, что в стране мобилизовано 27 000 предпринимателей — это 0,5% от всего числа бизнесменов в стране.

«Например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в шесть с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра? Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Рабочие места создают предприниматели», — заявил глава фракции «Новые люди».

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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