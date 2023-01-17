Юристы Госдумы не одобрили законопроект об освобождении ученых от мобилизации
Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук. Заключение юристов опубликовано в думской электронной базе.
«Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», — говорится в документе.
Речь идет о законопроекте, разработанном депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. Инициативу внесли в ГД 25 октября 2022 г. Сейчас законопроект находится на предварительном рассмотрении. Ранее данную идею также не поддержал комитет Госдумы по обороне. Там сочли идею отсрочек ученым противоречащей подходу к мобилизации в России.
В декабре 2022 г. в нижнюю палату был внесен еще один законопроект, который предполагает освобождение имеющих ученую степень от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Документ разработали депутаты фракции КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. В пояснительной записке уточнялось, что норма не будет распространяться на кандидатов и докторов наук в случае объявления в стране полной мобилизации.