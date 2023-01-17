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Юристы Госдумы не одобрили законопроект об освобождении ученых от мобилизации

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Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук. Заключение юристов опубликовано в думской электронной базе.

«Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», — говорится в документе.

Речь идет о законопроекте, разработанном депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. Инициативу внесли в ГД 25 октября 2022 г. Сейчас законопроект находится на предварительном рассмотрении. Ранее данную идею также не поддержал комитет Госдумы по обороне. Там сочли идею отсрочек ученым противоречащей подходу к мобилизации в России.

В декабре 2022 г. в нижнюю палату был внесен еще один законопроект, который предполагает освобождение имеющих ученую степень от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Документ разработали депутаты фракции КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. В пояснительной записке уточнялось, что норма не будет распространяться на кандидатов и докторов наук в случае объявления в стране полной мобилизации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных