Юристы Госдумы не одобрили законопроект об освобождении ученых от мобилизации

В декабре 2022 г. в нижнюю палату был внесен еще один законопроект, который предполагает освобождение имеющих ученую степень от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Документ разработали депутаты фракции КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. В пояснительной записке уточнялось, что норма не будет распространяться на кандидатов и докторов наук в случае объявления в стране полной мобилизации.