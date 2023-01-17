Шольц подтвердил назначение нового министра обороны ФРГ

Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. До нее министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.