Шольц подтвердил назначение нового министра обороны ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил назначение Бориса Писториуса новым министром обороны. Об этом глава немецкого правительства написал на своей странице в Twitter.
«Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и настойчивости, а также большому сердцу он идеально подходит для бундесвера», — написал Шольц.
Ранее сегодня стало известно, что Писториус будет приведен к присяге в четверг, 19 января. Он получит свидетельство о назначении от федерального президента и принесет присягу в бундестаге.
Писториус родился в 1962 г., ранее занимал пост главы МВД Нижней Саксонии (с 2013 г.). С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).
Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. До нее министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.