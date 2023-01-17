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Шольц подтвердил назначение нового министра обороны ФРГ

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил назначение Бориса Писториуса новым министром обороны. Об этом глава немецкого правительства написал на своей странице в Twitter.

«Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и настойчивости, а также большому сердцу он идеально подходит для бундесвера», — написал Шольц.

Ранее сегодня стало известно, что Писториус будет приведен к присяге в четверг, 19 января. Он получит свидетельство о назначении от федерального президента и принесет присягу в бундестаге.

Писториус родился в 1962 г., ранее занимал пост главы МВД Нижней Саксонии (с 2013 г.). С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка, а с 2017 г. – членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии).

Ламбрехт подала в отставку 16 января из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. До нее министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных