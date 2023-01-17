Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника
Офис президента Украины Владимира Зеленского удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении с поста внештатного советника, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров изданию «Украинская правда».
По словам Никифорова, руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок подписала приказ об увольнении Арестовича.
Арестович ранее подал в отставку со своего поста. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он на своей станице в соцсетях.
Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины – только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал на это. В частности, 24 ноября 2022 г. он подчеркнул, что «этому уделяется особое внимание».