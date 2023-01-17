Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника

После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины – только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал на это. В частности, 24 ноября 2022 г. он подчеркнул, что «этому уделяется особое внимание».