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Песков: Путин не будет объявлять о новой мобилизации или смене режима СВО

Ведомости

Президент России Владимир Путин завтра, 18 января, во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда не будет объявлять о смене режима спецоперации или продолжении мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков медиапроекту «Осторожно Media».

«Это все слухи. Не слушайте их», — таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов.

Ранее сегодня Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации нагнетаются искусственно из-за рубежа, в этом вопросе необходимо ориентироваться на заявления президента.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена.

Ранее по теме: В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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