Песков: Путин не будет объявлять о новой мобилизации или смене режима СВО
Президент России Владимир Путин завтра, 18 января, во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда не будет объявлять о смене режима спецоперации или продолжении мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков медиапроекту «Осторожно Media».
«Это все слухи. Не слушайте их», — таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов.
Ранее сегодня Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации нагнетаются искусственно из-за рубежа, в этом вопросе необходимо ориентироваться на заявления президента.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена.