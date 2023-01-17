США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций
США вывели из-под своих санкций против России продукцию сельскохозяйственного и медицинского назначения, передает «РИА Новости» со ссылкой на американское министерство финансов.
Выданная министерством лицензия распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.
Отдельно в документе упоминаются средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинским исследования. Новая лицензия — 6С — заменяет документ 6B, который был выпущен 14 июля 2022 г.
В июле 2022 г. министерство разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования. Тогда санкции перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированную воду, живых животных и корма для них.
Также Минфин снял санкции с медицинских препаратов, медицинского оборудования и комплектующих и программного обеспечения для него. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт товаров из этих категорий.