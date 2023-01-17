США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций

В июле 2022 г. министерство разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования. Тогда санкции перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированную воду, живых животных и корма для них.