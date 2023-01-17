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США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций

Ведомости

США вывели из-под своих санкций против России продукцию сельскохозяйственного и медицинского назначения, передает «РИА Новости» со ссылкой на американское министерство финансов.

Выданная министерством лицензия распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

Отдельно в документе упоминаются средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинским исследования. Новая лицензия — 6С — заменяет документ 6B, который был выпущен 14 июля 2022 г.

В июле 2022 г. министерство разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования. Тогда санкции перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированную воду, живых животных и корма для них.

Также Минфин снял санкции с медицинских препаратов, медицинского оборудования и комплектующих и программного обеспечения для него. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт товаров из этих категорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных