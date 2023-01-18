NYT узнала о поставках США снарядов со складов в Израиле

По информации издания, Украина использует в месяц порядка 90 000 артиллерийских боеприпасов, что вдвое превышает производственные возможности США и их европейских союзников вместе взятых, поэтому Вашингтон и решил использовать дополнительные источники поставок. Переговоры США и Израиля по поставкам боеприпасов проходили в закрытом режиме, и израильская сторона изначально была настроена против этого шага из-за опасений ухудшения отношений с Россией. Минобороны Израиля тем не менее рекомендовало тогдашнему правительству страны одобрить поставки, чтобы не ухудшать отношения с США. Всего Украине было поставлено уже около 150 000 снарядов.