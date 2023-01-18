NYT узнала о поставках США снарядов со складов в Израиле
США договорились с Израилем еще в 2022 г. о поставках порядка 300 000 артиллерийских 155-мм снарядов с американских складов на израильской территории, пишет газета The New York Times со ссылкой на американские и израильские источники.
Эти склады появились в Израиле после арабо-израильской войны 1973 г. для нужд операций, проводимых США в регионе. При этом Израилю было разрешено использовать боеприпасы (появились на складах только в 2000-е) во время конфликтов с «Хезболлой» в 2006 г. и палестинской ХАМАС в 2014 г.
По информации издания, Украина использует в месяц порядка 90 000 артиллерийских боеприпасов, что вдвое превышает производственные возможности США и их европейских союзников вместе взятых, поэтому Вашингтон и решил использовать дополнительные источники поставок. Переговоры США и Израиля по поставкам боеприпасов проходили в закрытом режиме, и израильская сторона изначально была настроена против этого шага из-за опасений ухудшения отношений с Россией. Минобороны Израиля тем не менее рекомендовало тогдашнему правительству страны одобрить поставки, чтобы не ухудшать отношения с США. Всего Украине было поставлено уже около 150 000 снарядов.
В правительстве Израиля заявили в комментарии NYT, что политика страны по части отказа от поставок Украине оружия не изменилась, а «определенное оборудование» было передано на основании запроса США из их собственных запасов. В Пентагоне отказались обсуждать поставки из соображений безопасности.
Вчера, 17 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев должен получить всю военную технику, которую сможет использовать, включая современные системы. Таким образом глава ЕК ответила на вопрос журналистов, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии передачу Киеву танков Leopard 2.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.