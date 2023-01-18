Лавров заявил, что Россия отстоит правду
Военные действия на Украине рано или поздно закончатся, а Россия отстоит правду. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от выводов, которые сделает Европа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г.
«Война когда-то закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», — сказал министр.
В ходе пресс-конференции Лавров также отметил, что формирование многополярного мира будет долгим и займет «определенную историческую эпоху». По его словам, сейчас идет «разгар этого процесса».
Глава российского МИДа пояснил, что потребуется время для оформления отношений, которые необходимы, чтобы в мире «воцарилась демократия и справедливость». Он назвал Устав ООН «хорошей базой», с сожалением добавив, что правильные принципы «извратил» Запад.
В то же время Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр напомнил, что украинский лидер подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Лавров также назвал идеи Зеленского по мирному урегулирования конфликта «несуразными». При этом Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока что таких не получала, добавил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.