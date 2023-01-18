Лавров заявил, что Россия отстоит правду

В то же время Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр напомнил, что украинский лидер подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Лавров также назвал идеи Зеленского по мирному урегулирования конфликта «несуразными». При этом Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока что таких не получала, добавил он.