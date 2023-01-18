Путин напомнил об участии выходцев из стран Европы в блокаде Ленинграда

Глава государства также напомнил о романе Льва Толстого «Война и мир», который описывал армию Наполеона Бонапарта как многонациональную во время вторжения в Россию. «Это было во времена Отечественной войны 1812 г. То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – добавил он.