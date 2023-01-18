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Путин напомнил об участии выходцев из стран Европы в блокаде Ленинграда

Ведомости

Россия никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

«Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глава государства также напомнил о романе Льва Толстого «Война и мир», который описывал армию Наполеона Бонапарта как многонациональную во время вторжения в Россию. «Это было во времена Отечественной войны 1812 г. То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – добавил он.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

Глава государства ранее сегодня возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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