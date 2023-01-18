Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В ходе взятия российскими военными Соледара в плен попали иностранные наемники. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наемники есть, но, как правило, украинский режим продолжает, скажем так, это максимально скрывать», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Пушилина, сейчас бои за пределом Соледара продолжаются. Называть точное число людей, которых потеряли ВСУ, он отказался, но отметил, что их «тысячи и тысячи».
12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска (Бахмута) и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.