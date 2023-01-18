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Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Ведомости

В ходе взятия российскими военными Соледара в плен попали иностранные наемники. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наемники есть, но, как правило, украинский режим продолжает, скажем так, это максимально скрывать», — сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Пушилина, сейчас бои за пределом Соледара продолжаются. Называть точное число людей, которых потеряли ВСУ, он отказался, но отметил, что их «тысячи и тысячи».

12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска (Бахмута) и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Соль в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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