СБУ назвала три версии падения вертолета в Киевской области
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали досудебное расследование крушения вертолета рядом с детским садом и жилым домом в Броварах в Киевской области и рассматривают три основных версии авиакатастрофы.
Это нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, а также преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли 16 человек, в том числе трое детей, добавили там.
О том, что вертолет упал в Киевской области, стало известно сегодня утром около 10:00 мск. По данным национальной полиции Украины, в результате происшествия погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.