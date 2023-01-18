СБУ назвала три версии падения вертолета в Киевской области

О том, что вертолет упал в Киевской области, стало известно сегодня утром около 10:00 мск. По данным национальной полиции Украины, в результате происшествия погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.