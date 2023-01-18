Путин заявил о неизбежности победы России
Президент России Владимир Путин назвал победу в специальной военной операции на Украине неизбежной. С таким заявлением глава государства выступил в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
«С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа», — сказал он.
Среди других составляющих победы глава государства назвал работу оборонно-промышленного комплекса, а также мужество и героизм бойцов.
Помимо этого Путин назвал сегодняшний киевский режим неонацистским. «У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. И есть все основания помогать, в том числе с помощью Вооруженных сил, людям, которые считают себя часть русской культуры, носителями русского языка», — сказал он.
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. назвал слово «война» самым трагичным словом 2022 г., а «победу» – самым важным словом, которое дарует надежду. «Я думаю, весь мир должен услышать слово «победа». Те, кто хочет услышать «переговоры», к сожалению, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином, чтобы затягивать войну против России как можно дольше», — сказал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.