Путин заявил о неизбежности победы России

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. назвал слово «война» самым трагичным словом 2022 г., а «победу» – самым важным словом, которое дарует надежду. «Я думаю, весь мир должен услышать слово «победа». Те, кто хочет услышать «переговоры», к сожалению, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином, чтобы затягивать войну против России как можно дольше», — сказал он.