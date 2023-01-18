Арестович внесен в базу «Миротворца»
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке на сайте Арестович указан как «профессиональный провокатор».
«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления», – отмечено в карточке.
Офис президента Украины Владимира Зеленского накануне удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении с поста внештатного советника. Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины – только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал на это. В частности, 24 ноября 2022 г. он подчеркнул, что «этому уделяется особое внимание».
Украинский сайт «Миротворец» создан в 2014 г. и позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. В базу попадают журналисты, ополченцы из ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля».