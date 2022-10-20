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МИД Казахстана прокомментировал внесение Токаева в базу сайта «Миротворец»

Ведомости

Включение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в базу украинского сайта «Миротворец» не отражает официальную позицию властей Украины, заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

«Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. Поскольку это негосударственная [структура], она, естественно, не отражает официальную позицию [Киева]», – приводит его слова ТАСС.

Включение Токаева в базу этого сайта никак не вредит репутации президента, добавил Тлеуберди. Он также обратил внимание на то, что высказывание главы республики, за которое он и был включен в список, было сделано еще в 2019 г.

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«Сейчас — в эпоху информационных войн — надо смотреть на актуальность этой информации, в чьих интересах она поднимается», – пояснил дипломат.

В 2019 г. Токаев в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) заявил, что власти Казахстана «не называют то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в «мудрость, порядочность российского руководства».

В конце августа за слова о Крыме в базу «Миротворца» также попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».

17 октября о важности Крыма для России высказался и американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Потерю этого региона для России предприниматель сравнил с потерей для США Гавайев и Перл-Харбора. По его словам, если Россия окажется перед выбором — отказаться от Крыма или применить ядерное оружие, она выберет последнее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных