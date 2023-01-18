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Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял предложение МИДа о том, чтобы не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 г.», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел также поручено проинформировать секретариат комиссии о принятом решении.

Накануне стало известно, что Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро, однако выплачено будет только около 5,7 млн евро.

После начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство РФ в уставных органах организации. 15 марта МИД России вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из Совета Европы.

Ранее по теме: Россия выплатит только часть взноса в бюджет Совета Европы за 2022 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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