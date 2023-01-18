Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял предложение МИДа о том, чтобы не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 г.», — говорится в документе.
Министерству иностранных дел также поручено проинформировать секретариат комиссии о принятом решении.
Накануне стало известно, что Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро, однако выплачено будет только около 5,7 млн евро.
После начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство РФ в уставных органах организации. 15 марта МИД России вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из Совета Европы.