Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Накануне стало известно, что Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро, однако выплачено будет только около 5,7 млн евро.