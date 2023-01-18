Шольц призвал не допустить прямого столкновения НАТО с Россией

«Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО», - добавил канцлер (цитата по «РИА Новости»).