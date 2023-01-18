Шольц призвал не допустить прямого столкновения НАТО с Россией
НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Шольц отметил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что Берлин продолжит оказывать помощь.
«Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО», - добавил канцлер (цитата по «РИА Новости»).
Германия ранее согласилась на передачу тяжелых БМП Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Украина также получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию. Власти Польши также решили передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.