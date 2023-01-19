Путин окунулся в прорубь на Крещение без камер

«Вы знаете, что сегодня праздник — Крещение. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Собственно, на этот раз никаких фото или видеоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил Песков.