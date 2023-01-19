Путин окунулся в прорубь на Крещение без камер
В этом году президент РФ Владимир Путин по крещенской традиции окунулся в прорубь, однако сделано это было без камер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что сегодня праздник — Крещение. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Собственно, на этот раз никаких фото или видеоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил Песков.
В предыдущий раз Путин окунался в прорубь в 2021 г., также в Подмосковье. Крещенское купание президента ранее всегда сопровождалось фото и видео.
К примеру, в 2021 г. видео в том числе опубликовали журналисты кремлевского пула «РИА Новости». На кадрах президент зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился и трижды окунулся в воду. Температура воздуха тогда была -20 градусов.
В 2022 г. Путин не стал соблюдать традицию из-за эпидемической обстановки, сообщал Песков. В январе прошлого года РПЦ также рекомендовала россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне вспышки штамма омикрон.