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Путин окунулся в прорубь на Крещение без камер

Ведомости

В этом году президент РФ Владимир Путин по крещенской традиции окунулся в прорубь, однако сделано это было без камер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сегодня праздник — Крещение. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Собственно, на этот раз никаких фото или видеоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил Песков.

В предыдущий раз Путин окунался в прорубь в 2021 г., также в Подмосковье. Крещенское купание президента ранее всегда сопровождалось фото и видео.

К примеру, в 2021 г. видео в том числе опубликовали журналисты кремлевского пула «РИА Новости». На кадрах президент зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился и трижды окунулся в воду. Температура воздуха тогда была -20 градусов.

В 2022 г. Путин не стал соблюдать традицию из-за эпидемической обстановки, сообщал Песков. В январе прошлого года РПЦ также рекомендовала россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне вспышки штамма омикрон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных