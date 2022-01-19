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Путин отказался участвовать в крещенских купаниях

Ведомости

Президент России Владимир Путин решил в этом году не участвовать в крещенских купаниях в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», — сказал он.

Песков пояснил, что представители церкви ранее рекомендовали гражданам из-за эпидемиологической ситуации «подумать», прежде чем участвовать в крещенских купаниях. Путин решил прислушаться к советам, резюмировал пресс-секретарь.

В прошлом году на Крещение президент окунулся в прорубь в Подмосковье.

Православные христиане 19 января отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения.

С 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса «омикрон» заболеваемость COVID-19 в России стала резко расти. Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом 698 заболевших за 24 часа. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%.

Ранее по теме: В Кремле сообщили о крещенских купаниях Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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