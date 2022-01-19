Путин отказался участвовать в крещенских купаниях

С 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса «омикрон» заболеваемость COVID-19 в России стала резко расти. Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом 698 заболевших за 24 часа. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%.