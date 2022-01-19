Путин отказался участвовать в крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин решил в этом году не участвовать в крещенских купаниях в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», — сказал он.
Песков пояснил, что представители церкви ранее рекомендовали гражданам из-за эпидемиологической ситуации «подумать», прежде чем участвовать в крещенских купаниях. Путин решил прислушаться к советам, резюмировал пресс-секретарь.
В прошлом году на Крещение президент окунулся в прорубь в Подмосковье.
Православные христиане 19 января отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения.
С 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса «омикрон» заболеваемость COVID-19 в России стала резко расти. Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом 698 заболевших за 24 часа. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%.