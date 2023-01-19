Лавров: ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов

В начале января генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не поддержала идею об исключении России из организации. Она добавила, что в будущем вновь понадобятся каналы общения, в том числе для обсуждения вопросов по архитектуре безопасности на континенте. Она отметила, что ОБСЕ является единственной организацией, в которой «за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности».