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МИД назвал Еврейский конгресс дискредитировавшей себя структурой

Ведомости

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК), годами игнорировавший антисемитизм на Украине, дискредитировал себя и его мнение Москве неинтересно, заявили в МИД России в комментарии ТАСС.

Ранее ЕЕК обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой извиниться за сравнение действий Гитлера в период Второй мировой войны и политики США и их союзников в отношении Москвы сейчас.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», – сказали в МИДе.

18 января Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Адольфа Гитлера. Он также отметил, что шаги США направлены на окончательное решение «русского вопроса».

«Как Гитлер захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас тоже США сформировали коалицию... и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – задачей окончательного решения “русского вопроса” – так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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