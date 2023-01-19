МИД назвал Еврейский конгресс дискредитировавшей себя структурой

«Как Гитлер захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас тоже США сформировали коалицию... и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – задачей окончательного решения “русского вопроса” – так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал он.