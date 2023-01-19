МИД назвал Еврейский конгресс дискредитировавшей себя структурой
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК), годами игнорировавший антисемитизм на Украине, дискредитировал себя и его мнение Москве неинтересно, заявили в МИД России в комментарии ТАСС.
Ранее ЕЕК обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой извиниться за сравнение действий Гитлера в период Второй мировой войны и политики США и их союзников в отношении Москвы сейчас.
«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», – сказали в МИДе.
18 января Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Адольфа Гитлера. Он также отметил, что шаги США направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Как Гитлер захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас тоже США сформировали коалицию... и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – задачей окончательного решения “русского вопроса” – так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал он.