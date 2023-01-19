Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о «русском вопросе»

«Как Гитлер захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО – из членов ЕС тоже, и через Украины по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – задачей окончательного решения “русского вопроса” – так же, как Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”. Сейчас если вы почитаете заявления западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», – сказал он.