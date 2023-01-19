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Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о «русском вопросе»

Ведомости

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой извиниться за сравнение действий Гитлера в период Второй мировой войны и политики США и их союзников в отношении Москвы сейчас. Такое заявление было опубликовано на сайте ЕЕК накануне, 18 января.

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством 6 млн евреев во время холокоста», — сказал президент ЕЕК Ариэль Музыкант, его слова приводятся в заявлении.

Музыкант подчеркнул, что это заявление стало «искажением холокоста на самом базовом уровне», и призвал Лаврова извиниться за свои слова и отозвать их.

Накануне, 18 января, Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Адольфа Гитлера. Он также отметил, что шаги США направлены на окончательное решение «русского вопроса».

«Как Гитлер захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО – из членов ЕС тоже, и через Украины по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – задачей окончательного решения “русского вопроса” – так же, как Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”. Сейчас если вы почитаете заявления западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», – сказал он.

После этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал оскорбительным и «абсурдным» это заявление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных