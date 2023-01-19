Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов
Иран, несмотря на хорошие отношения с Россией, не признает вхождение в ее состав Крыма и четырех новых регионов, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян турецкому телеканалу TRT World .
«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы? мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины», – сказал глава МИД Ирана (цит. по «РИА Новости»).
Прошлой осенью представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна, «как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважения принципов и целей Устава ООН». Таким образом он прокомментировал позицию Ирана по поводу прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах о присоединении к РФ.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Однако власти западных стран отказались признавать результаты референдумов, заявив, что проведенное голосование якобы нарушает международное право.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».