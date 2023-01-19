Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

Прошлой осенью представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна, «как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважения принципов и целей Устава ООН». Таким образом он прокомментировал позицию Ирана по поводу прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах о присоединении к РФ.