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Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

Ведомости

Иран, несмотря на хорошие отношения с Россией, не признает вхождение в ее состав Крыма и четырех новых регионов, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян турецкому телеканалу TRT World .

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы? мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины», – сказал глава МИД Ирана (цит. по «РИА Новости»).

Прошлой осенью представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна, «как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважения принципов и целей Устава ООН». Таким образом он прокомментировал позицию Ирана по поводу прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах о присоединении к РФ.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

Однако власти западных стран отказались признавать результаты референдумов, заявив, что проведенное голосование якобы нарушает международное право. 

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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