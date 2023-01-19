Россия готова сотрудничать с Афганистаном в энергетике и сельском хозяйстве

В ходе переговоров стороны также затронули вопрос поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, афганские компании при стабилизации обстановки смогут принять участие в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также в восстановлении крупных инфраструктурных проектов, построенных на территории Афганистана во времена СССР, сказано в сообщении.