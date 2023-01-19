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Россия готова сотрудничать с Афганистаном в энергетике и сельском хозяйстве

Ведомости

Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе МИД России по итогам визита представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова в эту страну.

В ходе переговоров стороны также затронули вопрос поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, афганские компании при стабилизации обстановки смогут принять участие в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также в восстановлении крупных инфраструктурных проектов, построенных на территории Афганистана во времена СССР, сказано в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в ходе консультаций значительное внимание было уделено перспективам признания действующего афганского правительства международным сообществом, в том числе со стороны РФ. Кабулов находился в столице Афганистана 12-13 января, где провел консультации с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки и другими представителями афганского руководства.

15 января представитель президента РФ заявил, что обсудил вопросы региональный безопасности, а также сложность стабилизации обстановки в Афганистане. Моттаки заверил российскую сторону в том, что руководство его страны «внимательно прислушивается к советам российских друзей и работает над созданием инклюзивного правительства, по вопросам прав человека, включая, разумеется, права женщин и девочек».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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