Россия готова сотрудничать с Афганистаном в энергетике и сельском хозяйстве
Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе МИД России по итогам визита представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова в эту страну.
В ходе переговоров стороны также затронули вопрос поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, афганские компании при стабилизации обстановки смогут принять участие в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также в восстановлении крупных инфраструктурных проектов, построенных на территории Афганистана во времена СССР, сказано в сообщении.
Как добавили в ведомстве, в ходе консультаций значительное внимание было уделено перспективам признания действующего афганского правительства международным сообществом, в том числе со стороны РФ. Кабулов находился в столице Афганистана 12-13 января, где провел консультации с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки и другими представителями афганского руководства.
15 января представитель президента РФ заявил, что обсудил вопросы региональный безопасности, а также сложность стабилизации обстановки в Афганистане. Моттаки заверил российскую сторону в том, что руководство его страны «внимательно прислушивается к советам российских друзей и работает над созданием инклюзивного правительства, по вопросам прав человека, включая, разумеется, права женщин и девочек».