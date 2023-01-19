Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине
Депутаты бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения блока ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard на Украину, передает пресс-служба немецкого парламента.
«После жарких дебатов бундестаг передал предложение в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Союз призвал к немедленному голосованию, но потерпел неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и левой фракции», – говорится в сообщении.
Ожидается, что «существенные решения» будут зависеть от заседания контактной группы по обороне Украины в пятницу, 20 января, на авиабазе США в Рамштайне. В этой встрече также примет участие новый министр обороны Германии Борис Писториус, который принял присягу перед бундестагом.
Германия ранее согласилась на передачу тяжелых БМП Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Украина также получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию. Власти Польши также решили передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.