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Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине

Ведомости

Депутаты бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения блока ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard на Украину, передает пресс-служба немецкого парламента.

«После жарких дебатов бундестаг передал предложение в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Союз призвал к немедленному голосованию, но потерпел неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и левой фракции», – говорится в сообщении.

Ожидается, что «существенные решения» будут зависеть от заседания контактной группы по обороне Украины в пятницу, 20 января, на авиабазе США в Рамштайне. В этой встрече также примет участие новый министр обороны Германии Борис Писториус, который принял присягу перед бундестагом.

Германия ранее согласилась на передачу тяжелых БМП Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Украина также получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию. Власти Польши также решили передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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