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Правительство Украины внесло в Раду законопроект, подразумевающий запрет УПЦ

Ведомости

Правительство Украины внесло в парламент закононопроект, который допускает запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если власти страны придут к выводу, что она связана с Россией, передает пресс-служба Верховной рады.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале, что законопроект направлен на обеспечение «духовной независимости», содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

«Исключается деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины», – отметил Мельничук.

В ноябре 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Ранее сегодня СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Кроме того, 23 ноября 2022 г. депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине». 1 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.

Ранее по теме: РПЦ: украинские власти ведут против священников УПЦ политику «военного коммунизма»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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