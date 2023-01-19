Правительство Украины внесло в Раду законопроект, подразумевающий запрет УПЦ
Правительство Украины внесло в парламент закононопроект, который допускает запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если власти страны придут к выводу, что она связана с Россией, передает пресс-служба Верховной рады.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале, что законопроект направлен на обеспечение «духовной независимости», содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.
«Исключается деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины», – отметил Мельничук.
В ноябре 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Ранее сегодня СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Кроме того, 23 ноября 2022 г. депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине». 1 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.