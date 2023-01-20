ФСБ обвинила жителя Керчи в призывах к убийству российских военных

В отношении 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по факту призывов к убийству российских военных, такие сообщения он публиковал в «Одноклассниках». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по городу Севастополю и Республике Крым, передает ТАСС.