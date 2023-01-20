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ФСБ обвинила жителя Керчи в призывах к убийству российских военных

Ведомости

В отношении 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по факту призывов к убийству российских военных, такие сообщения он публиковал в «Одноклассниках». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по городу Севастополю и Республике Крым, передает ТАСС. 

«Следственным отделом УФСБ Российской Федерации по городу Севастополю и Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Керчи. 48-летний житель обвиняется в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети интернет», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас расследование дела продолжается.

Накануне, 19 января, ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике». Уточняется, что дело возбуждено по ст. 276 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных