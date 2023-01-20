ФСБ обвинила жителя Керчи в призывах к убийству российских военных
В отношении 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по факту призывов к убийству российских военных, такие сообщения он публиковал в «Одноклассниках». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по городу Севастополю и Республике Крым, передает ТАСС.
«Следственным отделом УФСБ Российской Федерации по городу Севастополю и Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Керчи. 48-летний житель обвиняется в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети интернет», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас расследование дела продолжается.
Накануне, 19 января, ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике». Уточняется, что дело возбуждено по ст. 276 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до 20 лет.