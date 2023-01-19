ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США

17 января ФСБ сообщила о задержании 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, который пытался пересечь границу Северной Осетии и Грузии. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины. В его отношении также возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ.