ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США
ФСБ России возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике». Об этом сообщается на сайте ФСБ.
«Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации», – сказано в сообщении.
Уточняется, что дело возбуждено по ст. 276 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до 20 лет.
17 января ФСБ сообщила о задержании 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, который пытался пересечь границу Северной Осетии и Грузии. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины. В его отношении также возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ.