ФСБ задержала на границе с Грузией подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали пытавшегося пересечь границу Северной Осетии и Грузии гражданина одной из стран СНГ, причастного, как утверждается, к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщило региональное управление ФСБ, передает «Интерфакс».
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. При пересечении МАПП "Верхний Ларс" подозреваемый был задержан», – рассказали там.
В спецслужбе отметили, что хранившаяся в его мобильном телефоне переписка свидетельствует о том, что он предоставлял украинской стороне фото и видео военной техники РФ. Против него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).
В конце декабря ФСБ сообщила о задержании 54-летнего жителя Херсонской области, который передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах.
23 декабря ФСБ также задержала шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. По данным спецслужбы, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал данные о местоположении российских войск и сведения о передвижениях техники, из-за чего по российским позициям ВСУ нанесли нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276), они заключены под стражу.