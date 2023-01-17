ФСБ задержала на границе с Грузией подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

23 декабря ФСБ также задержала шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. По данным спецслужбы, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал данные о местоположении российских войск и сведения о передвижениях техники, из-за чего по российским позициям ВСУ нанесли нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276), они заключены под стражу.