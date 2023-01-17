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ФСБ задержала на границе с Грузией подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали пытавшегося пересечь границу Северной Осетии и Грузии гражданина одной из стран СНГ, причастного, как утверждается, к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщило региональное управление ФСБ, передает «Интерфакс».

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. При пересечении МАПП "Верхний Ларс" подозреваемый был задержан», – рассказали там.

В спецслужбе отметили, что хранившаяся в его мобильном телефоне переписка свидетельствует о том, что он предоставлял украинской стороне фото и видео военной техники РФ. Против него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

В конце декабря ФСБ сообщила о задержании 54-летнего жителя Херсонской области, который передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах.

23 декабря ФСБ также задержала шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. По данным спецслужбы, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал данные о местоположении российских войск и сведения о передвижениях техники, из-за чего по российским позициям ВСУ нанесли нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276), они заключены под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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