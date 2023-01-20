Парламент Крыма сообщил о достаточном количестве военных для защиты региона
В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты полуострова, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
«Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены», – отметил Константинов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сил для обороны Крыма «всегда было более чем достаточно». Он также подчеркнул, что если США и Украина решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в «другую плоскость».
Накануне официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, потому что Вашингтон считает полуостров украинской территорией.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».