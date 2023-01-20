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Парламент Крыма сообщил о достаточном количестве военных для защиты региона

Ведомости

В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты полуострова, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены», – отметил Константинов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сил для обороны Крыма «всегда было более чем достаточно». Он также подчеркнул, что если США и Украина решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в «другую плоскость».

Накануне официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, потому что Вашингтон считает полуостров украинской территорией.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных