В Белоруссии снизят требования по здоровью для срочников и контрактников
Минобороны Белоруссии сообщило, что проводит вместе с минздравом республики работу по корректировке требований к здоровью граждан, поступающих на военную службу.
Корректировка коснется срочников, контрактников и служащих в резерве.
«Поступает большое количество обращений граждан, которые считают, что требования к состоянию здоровья значительно завышены и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным», – заявили в минобороны.
4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам безопасности, где он дал распоряжение проверить находящихся в запасе граждан. «Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе», – сказал он тогда.
О завершении плановой проверки минобороны Белоруссии сообщило 10 января, по данным ведомства, ее прошли более 95% военнообязанных республики.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.