В Белоруссии завершили плановую проверку учетных данных военнообязанных
В Белоруссии завершили плановую проверку учетных данных военнообязанных, которую начали проводить в октябре, сообщило минобороны республики в своем Telegram-канале.
«В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 г.», – говорится в сообщении.
Там отметили, что сверку данных прошли свыше 95% военнообязанных.
«Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки», – добавили там.
После того как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он.
4 октября Лукашенко провел совещание по вопросам безопасности, где он дал распоряжение проверить находящихся в запасе граждан. «Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе», – сказал он тогда.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.