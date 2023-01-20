В Швейцарии заявили о давлении по вопросу передачи Украине российских активов
Швейцария ощущает давление международного сообщества, которое требует вовлечения всех государств в процесс передачи замороженных российских активов Украине, заявил в интервью изданию Tages-Anzeiger глава департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
«Если вы хотите дать эти деньги Украине, вам нужны соответствующие международные и национальные правовые корректировки», – сказал Кассис, отметив, что отчуждение замороженных средств потребует общенационального референдума.
Кассис также добавил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и находится на том же уровне, что и свобода слова.
В конце сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку стране.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Идея конфискации замороженных российских средств звучит не в первый раз. В частности, 11 марта в Киеве сообщили, что все замороженные активы России за рубежом «зарезервированы» для Украины. По информации замминистра экономики страны Дениса Кудина, в общей сложности были заморожены активы на сумму $415 млрд.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».