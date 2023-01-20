В Энергодаре заявили об опасности разрушения промышленных объектов
ВСУ в настоящее время не наносят системные удары по Энергодару в Запорожской области, однако опасность разрушения промышленных объектов сохраняется, заявил глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз.
«Что касаемо промышленных объектов, то факты обстрелов еще есть, они носят несистемный характер, что вызывает беспокойство у населения, опасность разрушения промышленных объектов сохраняется», – сказал он.
Энергетическая инфраструктура сильно изношена и повреждена из-за обстрелов украинской стороны, однако снабжение населения теплом и электричеством обеспечено, добавил Сеновоз.
Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.