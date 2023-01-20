Рогов сообщил о возросшей военной активности на Запорожском направлении
На Запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«На Запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий», — написал он.
Рогов отметил, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова. Кроме того, были освобождены четыре населенных пункта, подтвердил чиновник. Накануне, 19 января, Рогов уточнял, что они также находятся в районе Орехова.
Кроме того, бои продолжаются в районах Ольговского, Малиновки, Зализничного, Гуляйпольского и ряда других населенных пунктов Запорожской области.
17 января Рогов сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. Еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.
15 января президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в проведении спецоперации. В частности, Минобороны сообщает об успехах Вооруженных сил РФ в ДНР. Так, 12 января под контроль был взят Соледар, 18 января — населенный пункт Соль. Ранее сегодня стало известно о взятии Клещеевки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.