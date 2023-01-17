В Запорожской области сообщили о возведении ВСУ фортификационной линии

«Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения», – рассказал он.