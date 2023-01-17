В Запорожской области сообщили о возведении ВСУ фортификационной линии
Украинские силы в Запорожской области сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».
«Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения», – рассказал он.
По его словам, ВСУ не проводили фортификационные работы на этом направлении с весны 2022 г. Сейчас украинские военные готовят несколько линий обороны, включающих, в том числе, ближайший пригород Запорожья.
При этом 9 января Рогов заявлял о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Украинская сторона, отмечал он тогда, рассчитывала подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.