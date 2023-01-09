В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на Днепр в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару. Об этом сообщил в разговоре с «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.