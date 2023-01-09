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В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на Днепр в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару. Об этом сообщил в разговоре с «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — сказал он.

По словам Рогова, на эту готовность указывает резкое обмеление Днепра. Он утверждает, что ВСУ начали постепенно перекрывать гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, в том числе на Кременчугской и ДнепроГЭС.

Ранее по теме: В Запорожской области сообщили о создании эшелонированной линии обороны

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. На фоне обстрелов ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. 

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля 2022 г. 5 октября 2022 г., после вхождения Запорожской области в состав России, президент страны Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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