В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на Днепр в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару. Об этом сообщил в разговоре с «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — сказал он.
По словам Рогова, на эту готовность указывает резкое обмеление Днепра. Он утверждает, что ВСУ начали постепенно перекрывать гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, в том числе на Кременчугской и ДнепроГЭС.
Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. На фоне обстрелов ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля 2022 г. 5 октября 2022 г., после вхождения Запорожской области в состав России, президент страны Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.