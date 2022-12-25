В Запорожской области сообщили о создании эшелонированной линии обороны

В конце ноября Минобороны РФ показало кадры возведения в зоне проведения спецоперации фортификационных сооружений, которые должны затруднить продвижение техники противника. Ведомство сообщало об оснащении обороны траншеями, рвами и скрытыми укрепленными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары. Кроме того, военные инженеры возводили минно-взрывные и невзрывные заграждения — бетонные конструкции, которые предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника.