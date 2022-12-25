В Запорожской области сообщили о создании эшелонированной линии обороны
В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Создавать укрепрайоны на случай попытки украинского наступления начали еще в начале ноября.
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области РФ», — написал Рогов.
6 ноября чиновник писал, что на севере Запорожской области начали создавать укрепрайоны на случай попытки вооруженных сил Украины осуществить наступление. Тогда он говорил, что Киев на днях может отдать приказ о наступлении.
В конце ноября Минобороны РФ показало кадры возведения в зоне проведения спецоперации фортификационных сооружений, которые должны затруднить продвижение техники противника. Ведомство сообщало об оснащении обороны траншеями, рвами и скрытыми укрепленными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары. Кроме того, военные инженеры возводили минно-взрывные и невзрывные заграждения — бетонные конструкции, которые предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника.