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В Запорожской области сообщили о создании эшелонированной линии обороны

Ведомости

В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Создавать укрепрайоны на случай попытки украинского наступления начали еще в начале ноября.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области РФ», — написал Рогов.

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6 ноября чиновник писал, что на севере Запорожской области начали создавать укрепрайоны на случай попытки вооруженных сил Украины осуществить наступление. Тогда он говорил, что Киев на днях может отдать приказ о наступлении.

В конце ноября Минобороны РФ показало кадры возведения в зоне проведения спецоперации фортификационных сооружений, которые должны затруднить продвижение техники противника. Ведомство сообщало об оснащении обороны траншеями, рвами и скрытыми укрепленными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары. Кроме того, военные инженеры возводили минно-взрывные и невзрывные заграждения — бетонные конструкции, которые предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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