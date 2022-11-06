Рогов заявил о создании укрепрайонов на севере Запорожской области
На севере Запорожской области начали создавать укрепрайоны на случай попытки вооруженных сил Украины осуществить наступление, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Киев уже на днях может отдать приказ о наступлении, считает он.
«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — сказал Рогов «РИА Новости».
По данным запорожских властей, украинское руководство может отдать приказ о наступлении до 8 ноября. Киев попытается «показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс».
Наступление ВСУ на запорожской линии фронта может начаться осенью, говорил в конце октября Рогов. Он также заявил, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. По его словам, ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.
Запорожские власти отмечали, что ВСУ могут предпринять атаку с целью перерезать снабжение группировки российских войск, которые обороняют Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Азовскому морю. Но Рогов заявил, что российская армия «готова встретить противника».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 19 октября президент ввел военное положение в этих регионах.