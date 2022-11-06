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Рогов заявил о создании укрепрайонов на севере Запорожской области

Ведомости

На севере Запорожской области начали создавать укрепрайоны на случай попытки вооруженных сил Украины осуществить наступление, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Киев уже на днях может отдать приказ о наступлении, считает он. 

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — сказал Рогов «РИА Новости».

По данным запорожских властей, украинское руководство может отдать приказ о наступлении до 8 ноября. Киев попытается «показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс». 

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Наступление ВСУ на запорожской линии фронта может начаться осенью, говорил в конце октября Рогов. Он также заявил, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. По его словам, ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.

Запорожские власти отмечали, что ВСУ могут предпринять атаку с целью перерезать снабжение группировки российских войск, которые обороняют Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Азовскому морю. Но Рогов заявил, что российская армия «готова встретить противника».

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 19 октября президент ввел военное положение в этих регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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