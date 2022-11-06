Рогов заявил о создании укрепрайонов на севере Запорожской области

Наступление ВСУ на запорожской линии фронта может начаться осенью, говорил в конце октября Рогов. Он также заявил, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. По его словам, ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.