Рогов заявил об уничтожении в Запорожье воюющей на стороне ВСУ группы чеченцев

Ранее Рогов заявил, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он сообщил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.