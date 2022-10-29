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Рогов заявил об уничтожении в Запорожье воюющей на стороне ВСУ группы чеченцев

Ведомости

В Запорожье уничтожена группа боевиков из Чечни, которая воевала на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — сказал Рогов.

В числе наемников в Запорожье, который находится под контролем украинских властей, оказалось много представителей Польши и Грузии, добавил он.

Ранее по теме: Рогов заявил о возможном наступлении ВСУ на Запорожскую область осенью

Ранее Рогов заявил, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он сообщил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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