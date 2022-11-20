Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений
Инженерные подразделения Центрального военного округа возводят в зоне проведения спецоперации фортификационные сооружения, которые затруднят продвижение техники противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Оборонное ведомство опубликовало кадры работ по возведению заграждений.
«Фортификационные сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава противника, принуждать его к совершению маршей в неразведанной местности и вовлекать в выгодные районы огневого воздействия», — говорится в сообщении.
Кроме того, идет оснащение обороны траншеями, рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями, которые способны выдержать артиллерийские удары. Это позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности, отмечает оборонное ведомство.
Военные инженеры также возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения — бетонные конструкции, которые предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника.
В Крыму под контролем властей проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей полуострова, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что принимаемых сегодня российскими военными и силовиками мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России.