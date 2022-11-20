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Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений

Ведомости

Инженерные подразделения Центрального военного округа возводят в зоне проведения спецоперации фортификационные сооружения, которые затруднят продвижение техники противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Оборонное ведомство опубликовало кадры работ по возведению заграждений.

«Фортификационные сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава противника, принуждать его к совершению маршей в неразведанной местности и вовлекать в выгодные районы огневого воздействия», — говорится в сообщении.

Кроме того, идет оснащение обороны траншеями, рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями, которые способны выдержать артиллерийские удары. Это позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности, отмечает оборонное ведомство.

Военные инженеры также возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения — бетонные конструкции, которые предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника.

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В Крыму под контролем властей проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей полуострова, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что принимаемых сегодня российскими военными и силовиками мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. 

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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