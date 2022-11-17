ВСУ начали строительство заграждения на границе с Белоруссией

«Украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза"», — говорится в сообщении. Высота заграждения составляет 3-4 метра. Украинские войска возвели забор на расстоянии 10-15 метров от государственной границы Белоруссии.



В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница — «вот тогда дадим отпор». Он подчеркнул, что «Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт», поскольку некоторые европейские государства не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия.