В Белоруссии сообщили о сбитом беспилотнике на границе с Украиной
Белорусские пограничники сбили беспилотник вблизи границы с Украиной, сообщила пресс-служба пограничного комитета Белоруссии в Telegram-канале.
«Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября. Дрон был сбит из автомата Калашникова. Беспилотник был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии, заявили в комитете.
Аналогичный инцидент произошел 2 ноября, тогда в Гомельской области пограничники перехватили украинский беспилотник, который заметили в одном километре от границы. Дрон удалось принудительно посадить. Анализ данных карты памяти беспилотника показал, что дрон запустили с территории Украины. Беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения и применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, рассказали в комитете. Кроме того, устройство вело съемку технических средств охраны границы на территории республики.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.