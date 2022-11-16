В Белоруссии сообщили о сбитом беспилотнике на границе с Украиной

Аналогичный инцидент произошел 2 ноября, тогда в Гомельской области пограничники перехватили украинский беспилотник, который заметили в одном километре от границы. Дрон удалось принудительно посадить. Анализ данных карты памяти беспилотника показал, что дрон запустили с территории Украины. Беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения и применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, рассказали в комитете. Кроме того, устройство вело съемку технических средств охраны границы на территории республики.