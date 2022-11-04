В Белоруссии сообщили о перехвате беспилотника вблизи границы с Украиной
В Гомельской области Белоруссии пограничники перехватили украинский беспилотник, который заметили в одном километре от границы, дрон удалось принудительно посадить, сообщили в пресс-службе пограничного комитета Белоруссии.
Беспилотник обнаружили еще в среду, 2 ноября, в Гомельском районе республики.
«Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — говорится в сообщении погранкомитета в Telegram-канале.
Анализ данных карты памяти беспилотника показал, что дрон запустили с территории Украины, говорится в сообщении. Беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения и применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, рассказали в комитете. Кроме того, устройство вело съемку технических средств охраны границы на территории республики.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек.