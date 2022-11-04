Газета
Политика

В Белоруссии сообщили о перехвате беспилотника вблизи границы с Украиной

Ведомости

В Гомельской области Белоруссии пограничники перехватили украинский беспилотник, который заметили в одном километре от границы, дрон удалось принудительно посадить, сообщили в пресс-службе пограничного комитета Белоруссии.

Беспилотник обнаружили еще в среду, 2 ноября, в Гомельском районе республики.

«Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — говорится в сообщении погранкомитета в Telegram-канале.

Анализ данных карты памяти беспилотника показал, что дрон запустили с территории Украины, говорится в сообщении. Беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения и применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, рассказали в комитете. Кроме того, устройство вело съемку технических средств охраны границы на территории республики.

Ранее по теме: Россия и Белоруссия отработали сценарии развертывания региональной группировки войск

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек.

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных