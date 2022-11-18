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Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму

Ведомости

В Крыму под контролем властей проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«На территории Крыма под моим контролем, в том числе, проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», – сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что принимаемых сегодня российскими военными и силовиками мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. При этом безопасность полуострова должна быть обеспечена за счет «мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины. В результате, по данным военных, на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных