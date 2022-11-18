Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины. В результате, по данным военных, на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.